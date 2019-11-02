Taşköprülü üreticiler, Çin orijinli sarımsakla ürünlerinin karıştırılmasına tepkili

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, üreticiler Taşköprü sarımsağının ismi kullanılarak Çin orijinli sarımsak satılmasına tepki gösteriyor.

Sarımsak dendiğinde Türkiye'de ilk akla gelen yerlerden biri olarak gösterilen Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaklaşık 25 bin dekar alanda üretilen sarımsak, bölgede "beyaz altın" olarak nitelendiriliyor.

Üreticiler büyük zahmetle yetiştirdikleri sarımsağın piyasada daha ucuz fiyata satılan Çin orijinli sarımsakla karıştırıldığını belirterek, "Taşköprü sarımsağı" ismi kullanılarak bu ürünlerin satılmasına tepki gösteriyor.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine, Taşköprü sarımsağı ile Çin sarımsağının bir çok yönden birbirinden ayrıldığına işaret ederek, "Çin sarımsağı aromasıyla ve görsel olarak Taşköprü sarımsağından farklıdır. Bizim yerli sarımsağımız, Taşköprü sarımsağımızın sapları incedir, dişleri sağlamdır. Çin sarımsağında böyle değildir. Çin sarımsağı uzun süre beklemez. Kalite farkı buradan anlaşılır. Çin sarımsağı yılbaşına kadar kendini bitirir. Ama Taşköprü sarımsağı yeni ürünün hasadına kadar bekler." diye konuştu.

Çok tüketilmese de sarımsağın sağlık açısından önemli bir ürün olduğuna dikkati çeken Butur, şunları söyledi:

"Fiyatları zaman zaman yüksek buluyorlar ama sarımsak çok önemli üründür, doğal antibiyotiktir. Bu yıl rekolte biraz düşük oldu. Fiyatlar da bu nedenle arttı. Çin sarımsağını elma yer gibi yersiniz acısını fazla hissetmezsiniz. Yerli sarımsak öyle değildir. Bunun protein değeri de doğal antibiyotik olması da buradan kaynaklanır. 1 kilo Çin sarımsağı almadan 100 gram yerli sarımsak kat kat daha iyidir. Kesinlikle yerli sarımsak tercih edilmeli. "

"Herkes kendi sarımsağını kendi adıyla satsın istiyoruz"

Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu ise Türkiye'deki sarımsağın yüzde 25'inin Taşköprü ilçesinde üretildiğini belirtti. Türkiye'de satılan tüm sarımsakların "Taşköprü sarımsağı" adı altında pazarlandığına işaret eden Eligüzeloğlu, şunları kaydetti:

"Bu hem tüketiciye hem de üreticilere haksızlık. Diğer bölge üreticileri de ürünlerini satacaklar buna bir itirazımız yok. Ancak herkes kendi sarımsağını kendi adıyla satsın istiyoruz. Taşköprü'de 86 köyde yaklaşık 4 bin aile sarımsak üretimi yapıyor. Çin orijinli sarımsağı diken 40 kişi çıkmaz. Biz de birlik olarak yabancı sarımsak dikimiyle ilgili elimizden geldiğince mücadele etmeye çalışıyoruz."

Sarımsak üreticisi Nail Geyik de Taşköprü sarımsağının aromasının diğer sarımsaklardan çok daha fazla olduğunu söyledi.

Taşköprü sarımsağının 10 ay raf ömrü olduğuna değinen Geyik, "Çin sarımsağı Taşköprü'de yok denecek kadar az. Toptan sarımsak temin edecek olanların araya aracı koymasına gerek yok. Temmuz ile nisan ayının sonuna kadar, salı ve perşembe günleri Taşköprü'ye gelip bu ihtiyacını giderebilir. Burada direkt çiftçiyle muhatap oluyorlar." diye konuştu.