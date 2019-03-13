Son Dakika Haberleri: Taşla Banka Şubesinin Cam Kapısını Kırıp Kaçtı

Taşla Banka Şubesinin Cam Kapısını Kırıp Kaçtı

18 dakika önce

ESKİŞEHİR'de henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, özel banka şubesinin cam kapısını taşla kırdıktan sonra kaçtı.

Taşla Banka Şubesinin Cam Kapısını Kırıp Kaçtı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, özel banka şubesinin cam kapısını taşla kırdıktan sonra kaçtı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sivrihisar Caddesi üzerindeki banka şubesine gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen saldırgan, yanında getirdiği taşı cam kapıya fırlatıp kaçtı. Cam kırılırken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri banka şubesi ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kaçan saldırganın kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:10 Kaynak: DHA

Sivrihisar, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Eskişehir, Cam, Güncel
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