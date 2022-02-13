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Taşla camı kırıp, 14 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı - Son Dakika

Taşla camı kırıp, 14 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı

13.02.2022 08:56
Taşla camı kırıp, 14 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı

Bursa'da bordür taşıyla, cep telefonu bayisinin camını kırıp içeri giren 2 şüpheli, işyerinden 14 saniyede 7 cep telefonu çaldı.

Bursa'da bordür taşıyla, cep telefonu bayisinin camını kırıp içeri giren 2 şüpheli, işyerinden 14 saniyede 7 cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, 06.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cep telefonu bayisine gelen 2 şüpheli şahıs önce çevrede gözetleme yaptı. Ardından şüphelilerden biri yol kenarındaki bordür taşını alarak işyerinin camını kırdı. Kırılan camdan içerin giren şüpheli 14 saniyede, 7 cep telefonunu çalarken diğer şüpheli ise dışarıda gözetleme yaptı. Çevredeki vatandaşların sesleri duyması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, cep telefon bayisinin camının kırıldığını tespit edince sahibine haber verdi. Olay yerine gelen dükkan sahibi stantta duran 7 telefonun çalındığını belirtirken, zararının yaklaşık 100 bin TL olduğunu söyledi. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - BURSA

Taşla camı kırıp, 14 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı
Taşla camı kırıp, 14 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı
Taşla camı kırıp, 14 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı
Taşla camı kırıp, 14 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı
Taşla camı kırıp, 14 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı
Taşla camı kırıp, 14 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı
Taşla camı kırıp, 14 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı
Taşla camı kırıp, 14 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı
Taşla camı kırıp, 14 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı
Taşla camı kırıp, 14 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı
Taşla camı kırıp, 14 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı
Taşla camı kırıp, 14 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı

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Türk Lirası, Hırsızlık, Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taşla camı kırıp, 14 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taşla camı kırıp, 14 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı - Son Dakika
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