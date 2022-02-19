Taşla camını kırdığı telefon mağazasını 1 dakikada böyle soydu - Son Dakika

Bursa'da kırılmaz denilen camı kaldırımdan söktüğü parke taşıyla kıran hırsız, girdiği telefon bayisinden 1 dakika içerisinde 60 bin lira değerinde telefon çaldı. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesinde bir telefon bayisinde meydana geldi.

İddiaya göre hırsız işyerinin kırılmaz denilen camını gece saat 3.15 sıralarında kaldırımdan söktüğü parke taşıyla kırıp içeriye girdi. İçerideki teşhir ürünü olan cep telefonu ve tabletleri gözüne kestiren hırsız, stantlarda bulunan telefonları şarj kablolarıyla birlikte kopararak yanına aldı. Kısa sürede gerçekleşen hırsızlık olayında telefon bayisinden 4-5 telefon çalan hırsız 60 bin liralık maddi zarara neden oldu. Hırsızın camı kırması ve içeride telefonları koparma anları ise işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Sabah geldiğinde camın kırık olduğunu görünce polise ihbarda bulunan cadde esnafı Onur Cengiz, "Sabah saat 5 sıralarında işyerimi açmak için mağazanın önünden geçerken camın kırık olduğunu gördüm. İçeriye baktığımda ise taşı gördüm. İlk olarak polisi aradım. Sonrasında mağaza müdürü arkadaşım olduğu için onu aradım. Polis ekipleri geldikten sonra öğrendim 4-5 cihaz almışlar, mağazaya da 50-60 bin lira zarar açmışlar" dedi. - BURSA