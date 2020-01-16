Taşla camını kırdıkları telefoncudan hırsızlık yapan şüphelilerden 2'si yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir iş yerine camını kırarak girip 50 saniyede 80 bin liralık telefon çalan şüphelilerden 2'si yakalandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kar maskeli zanlıların kimliklerini belirledi.

İstanbul'da gözaltına alınan Ahmet K. (23) ve Murat Ö. (38), Karacabey'e getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer 2 şüphelinin de yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

Karacabey'de 13 Ocak'ta gece Heykel Meydanı'ndaki bir telefon bayisinin önüne çalıntı plakalı araçla gelen kar maskeli 4 kişi, kaldırım taşıyla iş yerinin camını kırıp içeri girmişti. Teşhir amacıyla bulunan 16 cep telefonunu çalan zanlılar, geldikleri otomobille olay yerinden kaçmıştı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.