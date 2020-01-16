Taşla camını kırdıkları telefoncudan hırsızlık yapan şüphelilerden 2'si yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taşla camını kırdıkları telefoncudan hırsızlık yapan şüphelilerden 2'si yakalandı - Son Dakika

Taşla camını kırdıkları telefoncudan hırsızlık yapan şüphelilerden 2'si yakalandı

6 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir iş yerine camını kırarak girip 50 saniyede 80 bin liralık telefon çalan şüphelilerden 2'si yakalandı.

Taşla camını kırdıkları telefoncudan hırsızlık yapan şüphelilerden 2'si yakalandı, System.String[]

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir iş yerine camını kırarak girip 50 saniyede 80 bin liralık telefon çalan şüphelilerden 2'si yakalandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kar maskeli zanlıların kimliklerini belirledi.

İstanbul'da gözaltına alınan Ahmet K. (23) ve Murat Ö. (38), Karacabey'e getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer 2 şüphelinin de yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

Karacabey'de 13 Ocak'ta gece Heykel Meydanı'ndaki bir telefon bayisinin önüne çalıntı plakalı araçla gelen kar maskeli 4 kişi, kaldırım taşıyla iş yerinin camını kırıp içeri girmişti. Teşhir amacıyla bulunan 16 cep telefonunu çalan zanlılar, geldikleri otomobille olay yerinden kaçmıştı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu
Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
20:56 Alanya'daki İranlılar Tahran'da düşen uçakta hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika
20:55 Adalar'da fayton plakaları İBB'ye geçti - Son Dakika
20:55 Şırnak'ta kayıp Süryani çifti arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
20:52 Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı - Son Dakika
20:45 Şırnak'ta kayıp Süryani çifti arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
19:54 BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 20:59:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Taşla camını kırdıkları telefoncudan hırsızlık yapan şüphelilerden 2'si yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]