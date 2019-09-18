Son Dakika Haberleri: Taşla yaralanan köpek emin ellerde
Son Dakika Güncel Haber

Taşla yaralanan köpek emin ellerde

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi tarafından taşla yaralanan köpek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi tarafından taşla yaralanan köpek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tedavi altına alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bir vatandaşın tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle yerde yatan köpeği taşlaması olayının, ülke gündeminde yer aldığı belirtildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin, haberin duyulmasıyla harekete geçtiğine işaret edilen açıklamada, ekiplerin yaralı köpeği bularak Kandıra ilçesindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdüğü kaydedildi.

Sağlık kontrollerine başlanan köpeğin sırtında yara olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Deri altındaki yaranın tedavisi için ilaç tedavisi yapıldı. Röntgeni ve radyo grafik muayenesi yapılan köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi." bilgilerine yer verildi.

Açıklamada, aşıları yapılan 2 yaşındaki köpeğin, tedavisinin ardından sahiplendirileceği ifade edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Ö.K. (71), tavuklarını yediğini iddia ettiği köpeğe taşla saldırmış, buna engel olmaya çalışan 2 genci darbetmişti. Gençlerin şikayeti üzerine Ö.K, polis ekiplerince "kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından şüpheliye, köpeğe zarar vermesinden dolayı idari para cezası kesileceği belirtilmişti.

Taşla yaralanan köpek emin ellerde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar davasında 2. gün: Tarkan Yavaş "turnike sistemi" ile ilgili konuştu
Son Dakika: Trump, İran'a yönelik yaptırımların artırılmasını istedi Son dakika: 2 itfaiye erinin yaralandığı patlama anı kamerada! Dev tanker metrelerce yükselip itfaiye aracının üstüne düştü MHP Edirne İl Başkanı istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 16:18:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taşla yaralanan köpek emin ellerde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]