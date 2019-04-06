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Sağlıklı bir cilt düzenli bakımla mümkün. Ama zaman leke, kırışıklık, akne izleri, matlık, sarkma gibi sorunları taşıyor yavaş yavaş. Sorunlar gözünüze batmaya başlara bunu ötelemek ve hafifletmek için artı bakım gerekiyor.

Sağlıklı bir cilt düzenli bakımla mümkün. Ama zaman leke, kırışıklık, akne izleri, matlık, sarkma gibi sorunları taşıyor yavaş yavaş. Sorunlar gözünüze batmaya başlara bunu ötelemek ve hafifletmek için artı bakım gerekiyor. ya da yaşlanmayı hiç takmamak... Enstitüler zamanın hasarlarını gidermek ve cilde sağlıklı yapısını yeniden kazandırmak için var. Mevsim geçişlerinde derin cilt temizliği, sonbahara girerken beslenme ve canlandırılması derinin yenilenme hızını destekler. Daha parlak ve diri olur. Enstitü seçerken uzman kişilerin olmasına, steril ve temiz çalışmasına dikkat edin. Bu kanal, bağımsız bir kanaldır. Keyfim ve kahyam ne isterse onu çekiyorum. "Dürüst" olmak temel prensiptir. İzleyiciye reklam yapılmaz, boş yere hiçbir şey övülmez! Gerçekten ürünü beğendiysem videosunu çekerim! Vlogger'larla aşık atılmaz. Bilinmeyen konularda ahkam kesilmez. Bazen küçük skeçlerle düşündürülür anlayan anlar, anlamayan kendi bilir. Hakaret edenlere cevap verilir. Herkes haddini bilir. . Neden kendi kozmetiklerimi şimdi çıkardım? Çünkü Zamanı geldi! Çünkü yıllardır "bunu sür bunu sürme" demekten yoruldum ve işte sana iyi bir kozmetik deme zamanım geldiği için bu serileri çıkardım. Ürünleri incelemek için www.aysenuryazicishop.com instagramdan takip için www.instagram.com/aysenuryazicikozmetikleri/

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