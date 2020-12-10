Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek - Son Dakika

Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek

10.12.2020 14:42

Bugün öğleden sonra başlayacak ve cuma günü devam edecek AB Liderler Zirvesi öncesinde hazırlanan taslak metnin değişiklik yapılmış güncel hali ortaya çıktı. Reuters'ın servis ettiği belgede Türkiye'ye yaptırım kararı yer alırken bunun uygulanmasının mart ayına öteleneceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün, "Yaptırım bizi ırgalamaz" sözleri sonrasında bugün toplanacak AB Liderler Zirvesi'nin güncellenmiş taslak metnini Reuters haber ajansı paylaştı.

Yunanistan ve Rum Kesimi ile yaşadığı enerji anlaşmazlığı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını ele alan Avrupa liderleri, zirvenin yeni taslak metnine göre kişilere yönelik yeni yaptırımlar üzerinde anlaşma sağlarken, yaptırımların devreye alınmasını mart ayına öteleyecekler.

EK YAPTIRIM İSTEYECEK

Zirvenin son taslak metnine göre, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, AB yetkililerinden Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki sondaj faaliyetleri nedeniyle listeye ek yaptırım eklenmesini isteyecek.

JOE BIDEN'I BEKLEYECEKLER

Öte yandan AB liderlerinin Ocak ayında Beyaz Saray'da çalışmaya başlayacak Joe Biden ile yaptırımların genişletilmesi konusunda koordineli çalışmayı amaçladığı da metinde yer aldı. Bu gece yemekte gündeme gelmesi beklenen taslak metinde, "Türkiye tek taraflı olarak hamleler ve provokasyonlar yaptı ve Avrupa Birliği'ne karşı retoriği artırdı" şeklinde küstah bir yorum da yer aldı.

"YAPTIRIMLAR SEMBOLİK"

Reuters haber ajansına konuşan kıdemli AB diplomatları önerilen yaptırımların sembolik olduğunu söyledi. Yetkililer bunun sebebi olarak da, "Çünkü AB bloğu bir NATO müttefiki ve AB adayı olan ve ayrıca ekonomisi ve para birimi zayıf olan Türkiye'ye sert bir şekilde cezalandırmaktan çekiniyor" yorumunu yaptı.

Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek

Avrupa Birliği, Türkiye, Reuters, Mart, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek - Son Dakika Ekonomi


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