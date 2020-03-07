Son Dakika › Dünya › Taslak ön rapor: Etiyopya'nın Boeing yolcu uçağının düşmesine tasarım hatası eden oldu - Son Dakika Dünya
Taslak ön rapor: Etiyopya'nın Boeing yolcu uçağının düşmesine tasarım hatası eden oldu
7 saat önce
ABD’de, Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının düşme nedeniyle ilgili yürütülün soruşturma kapsamında hazırlanan ön taslak raporda, kazaya uçağın tasarımının neden olduğu yolunda görüş belirtildi
ABD'de, Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının düşme nedeniyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ön taslak raporda, kazaya uçağın tasarımının neden olduğu yolunda görüş belirtildi.
ABD'de ilgili makamlara iletilen ancak kamuoyuna resmen açıklanmadan önce basına sızan taslak raporda kazanın nedeniyle birlikte önerilerin de yer aldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:29
Son Dakika Fed, koronavirüs nedeniyle Asya'dan gelen dolarları karantinaya alıyor Tüm dünyanın beklediği haber ABD'den geldi: Koronavirüs aşısını insanlar üzerinde deneyeceğiz LeBron James'ten gündem yaratacak koronavirüs yorumu: Oynamam DSÖ Başkanı'ndan Trump'a koronavirüs tepkisi: Bazı ülkeler tehlikenin boyutunu kavrayamadı