Taslak ön rapor: Etiyopya'nın Boeing yolcu uçağının düşmesine tasarım hatası eden oldu

ABD'de, Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının düşme nedeniyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ön taslak raporda, kazaya uçağın tasarımının neden olduğu yolunda görüş belirtildi.



ABD'de ilgili makamlara iletilen ancak kamuoyuna resmen açıklanmadan önce basına sızan taslak raporda kazanın nedeniyle birlikte önerilerin de yer aldığı bildirildi.