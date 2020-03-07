Taslak ön rapor: Etiyopya'nın Boeing yolcu uçağının düşmesine tasarım hatası eden oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Taslak ön rapor: Etiyopya'nın Boeing yolcu uçağının düşmesine tasarım hatası eden oldu - Son Dakika Dünya

Taslak ön rapor: Etiyopya'nın Boeing yolcu uçağının düşmesine tasarım hatası eden oldu

7 saat önce

ABD’de, Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının düşme nedeniyle ilgili yürütülün soruşturma kapsamında hazırlanan ön taslak raporda, kazaya uçağın tasarımının neden olduğu yolunda görüş belirtildi

Taslak ön rapor: Etiyopya'nın Boeing yolcu uçağının düşmesine tasarım hatası eden oldu, System.String[]

ABD'de, Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının düşme nedeniyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ön taslak raporda, kazaya uçağın tasarımının neden olduğu yolunda görüş belirtildi.


ABD'de ilgili makamlara iletilen ancak kamuoyuna resmen açıklanmadan önce basına sızan taslak raporda kazanın nedeniyle birlikte önerilerin de yer aldığı bildirildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Boeing 737, Etiyopya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:29 
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