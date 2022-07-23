Hilvan'a bağlı Tutumlu Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana gelen olayda iş makineleriyle tarladaki taşları temizleyenler, naylona sarılı insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikleri görünce jandarmayı arayıp, durumu bildirdi.
İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede önlem alarak kemiklerin bulunduğu alanda bir süre daha kazı yaptı. Ancak başka bir bulguya rastlanmadı.
Bulunan kafatası ve kemikler, kimlik tespiti için Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Son Dakika › 3. Sayfa › İş makinasıyla tarlada taş temizliği yapılırken, insan kafatası ve kemiklere rastlanıldı - Son Dakika