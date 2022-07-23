İş makinasıyla tarlada taş temizliği yapılırken, insan kafatası ve kemiklere rastlanıldı

Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafı ortaya çıktı, herkes bir detaya takıldı

Hilvan'a bağlı Tutumlu Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana gelen olayda iş makineleriyle tarladaki taşları temizleyenler, naylona sarılı insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikleri görünce jandarmayı arayıp, durumu bildirdi.

EKİPLER BÖLGEYE GELDİ

İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede önlem alarak kemiklerin bulunduğu alanda bir süre daha kazı yaptı. Ancak başka bir bulguya rastlanmadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bulunan kafatası ve kemikler, kimlik tespiti için Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor