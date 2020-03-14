Taşlı'dan Göynük'e ziyaret - Son Dakika
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Taşlı'dan Göynük'e ziyaret

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Bolu'nun Göynük ilçesinde Göynüklü esnafın ihtiyaçları ilgili kurumları ziyaret etti.

Taşlı'dan Göynük'e ziyaret, System.String[]

DÜZCE (İHA) – 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Bolu'nun Göynük ilçesinde Göynüklü esnafın ihtiyaçları ilgili kurumları ziyaret etti.


5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Bölge Birliği'ne bağlı bulunan Bolu'nun Göynük ilçesi Esnaf Kefalet Kooperatifini ziyaret etti. Göynük Kooperatif Başkanı Ferhat Aksoy ve yönetimi ile göynüklü esnafın ihtiyaçlarını ve kooperatifin taleplerini dinleyen Başkan Taşlı, sıkıntıların çözülmesi için çalışmalar yapacaklarını dile getirdi. Kooperatif ziyaretinin ardından Göynük Kaymakamı Eyüp Güngör ile bir araya gelen Başkan Taşlı, göynüklü esnafın sorunlarını da kaymakama bizzat iletti. Esnafların sorunlarını ve sıkıntılarını en iyi şekilde çözümlemeye çalışan Göynük Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Ferhat Aksoy'a teşekkür eden Bölge Başkanı Ertan Taşlı, ' İlçemizde bir dizi ziyaretlerde bulundum. Göynüklü esnafların sorunlarını dinlemeye geldik. Gördük ki ilçemizde güzel çalışmalar yapan kooperatif başkanımız bir çok sorunu çözümlemiş. Esnafın ihtiyaçlarını ve kooperatifimizin taleplerini dinledik. Çözüm için çalışmalar yapacağız' dedi. - DÜZCE

Göynük, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:36 Kaynak: İHA
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