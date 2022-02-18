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Taşlı saldırganlar dehşet saçtı... Camları kırılan işçi servisinden kopan cam parçaları işçiyi yaraladı - Son Dakika

Taşlı saldırganlar dehşet saçtı... Camları kırılan işçi servisinden kopan cam parçaları işçiyi yaraladı

18.02.2022 16:36

Taşlı saldırganlar dehşet saçtı.

Taşlı saldırganlar dehşet saçtı... Camları kırılan işçi servisinden kopan cam parçaları işçiyi yaraladı

TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da saldırgan bir grup, işçi servisini taşladı. Cam parçaları yüzüne isabet eden 1 işçi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Fabrikadan aldığı işçileri evlerine bırakmak üzere yola çıkan Gürkan B. idaresindeki servis minibüs, ilçeye giriş yaptığı sırada Fatih Caddesi üzerinde küçük yaşta bir grubun taşlı saldırısı oldu.

Taş atılan minibüs içerisinde sürücü ve işçiler büyük dehşet yaşadı. Ön camı patlayan araçta, cam kırıkları yüzüne isabet eden bir işçi yaralandı. Aracı Borsa Meydanına çeken servis şoförü Gürkan B. polisten yardım istedi.

Yaralan kadın işçi olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis tarafından olayla ilgili inceleme yapılırken, saldırgan şahısların yakalanması için başlatıldı.

Silah sıkıldı zannettik, çok korktuk

Olayla ilgili konuşan servis şoförü Gürkan B. "Fabrikadan aldığım işçileri getiriyordum. Çerkezköy yolundan ilçeye giriş yaptım. Bu sırada yol ortasında 5 veya 6 kişilik küçük yaşta çocuklar taşla saldırdı. Hepimiz korktuk, özellikle kadın işçiler çok korktu. İlk anlarda silah sesi gibi geldi, silah sıkıldı sandık.

Önceki gece de polis aracı taşlandı

Öte yandan aynı mahallede gece saatlerinde bir işçi servis minibüsünün daha camı kırılırken, önceki gece de aynı mahallede taşlı saldırıya uğrayan sivil polis aracında maddi hasar meydana geldi.

Taşlı saldırganlar dehşet saçtı... Camları kırılan işçi servisinden kopan cam parçaları işçiyi yaraladı
Taşlı saldırganlar dehşet saçtı... Camları kırılan işçi servisinden kopan cam parçaları işçiyi yaraladı
Taşlı saldırganlar dehşet saçtı... Camları kırılan işçi servisinden kopan cam parçaları işçiyi yaraladı
Taşlı saldırganlar dehşet saçtı... Camları kırılan işçi servisinden kopan cam parçaları işçiyi yaraladı
Taşlı saldırganlar dehşet saçtı... Camları kırılan işçi servisinden kopan cam parçaları işçiyi yaraladı
Taşlı saldırganlar dehşet saçtı... Camları kırılan işçi servisinden kopan cam parçaları işçiyi yaraladı
Taşlı saldırganlar dehşet saçtı... Camları kırılan işçi servisinden kopan cam parçaları işçiyi yaraladı

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Tekirdağ, Polis, Çorlu, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taşlı saldırganlar dehşet saçtı... Camları kırılan işçi servisinden kopan cam parçaları işçiyi yaraladı - Son Dakika


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