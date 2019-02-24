Son Dakika Haberleri: Taşlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı

Taşlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı

12 dakika önce

Adıyaman'da, taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da, taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenipınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine, olayda Arif K, Enes T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olaya karıştığı ileri sürülen Salih E. ve Recep E'yi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:26 Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Murat Bardakçı: 8 Selçuklu Hükümdarının Kemiklerini Köpeklere Kaptırdık! İstanbul'da Başıboş Atlar Kar Altında Sığınacak Yer Aradı

Battal İlgezdi, Seçim Çalışmalarına Mola Verip Sokak Hayvanlarını Besledi Meteoroloji'den İstanbul'a Yeni Uyarı! Kar Gidiyor, Yağmur Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 22:38:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taşlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]