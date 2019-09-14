Son Dakika Haberleri: Taşlı sopalı kavga: 5 yaralı
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Taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

29 dakika önce

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde inşaat işçileriyle elektrik malzemeleri satan iş yeri sahipleri arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde inşaat işçileriyle elektrik malzemeleri satan iş yeri sahipleri arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Manavgat Sokak'ta bir binanın inşaatında çalışan işçiler ile yan binanın altında bulunan elektrik malzemeleri satan iş yeri sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iş yeri sahipleri Serkan D. ve Volkan D. ile Mezher C, Recep C. ve Halim C, birbirlerine saldırdı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından sağlık ekiplerince, Serkan D. ve Volkan D. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine, Mezher C, Recep C. ve Halim C. ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, tarafların birbirine taş ve sopalarla saldırması, tarafları ayırmak için bir kişinin havaya ateş açması yer alıyor.

Taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

Zonguldak, Kozlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:32 Kaynak: AA
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