Son dakika haberi: Taşlı sopalı kavgada 10 yaralı, 8 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Taşlı sopalı kavgada 10 yaralı, 8 gözaltı

13.05.2022 14:35

Son dakika haber... ANTALYA'da iki grup arasında taş ve sopalı kavgada 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, olaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA'da iki grup arasında taş ve sopalı kavgada 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, olaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.

Kavga, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Çatalköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında, iddiaya göre bir binaya ait tapu anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar sokak ortasında kavga etmeye başladı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokağı araç trafiğine kapatan polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekti. Takviye ekiplerin gelmesiyle kavga son bulurken, yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı.


Son dakika haberi: Taşlı sopalı kavgada 10 yaralı, 8 gözaltı
Son dakika haberi: Taşlı sopalı kavgada 10 yaralı, 8 gözaltı
Son dakika haberi: Taşlı sopalı kavgada 10 yaralı, 8 gözaltı
Son dakika haberi: Taşlı sopalı kavgada 10 yaralı, 8 gözaltı
YORUMLAR
500
Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı! Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı! Tartıştığı kardeşini 7 yerinden bıçaklayan ağabey, elindeki kanlı bıçakla yakalandı Tartıştığı kardeşini 7 yerinden bıçaklayan ağabey, elindeki kanlı bıçakla yakalandı

Muratpaşa, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Taşlı sopalı kavgada 10 yaralı, 8 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
20:10 Ukrayna, Rus ordusunu pusuya düşürdü! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybı var
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 20:29:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Taşlı sopalı kavgada 10 yaralı, 8 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement