Son dakika haberi: Taşlı sopalı kavgada 10 yaralı, 8 gözaltı - Son Dakika

ANTALYA'da iki grup arasında taş ve sopalı kavgada 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, olaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.

Kavga, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Çatalköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında, iddiaya göre bir binaya ait tapu anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar sokak ortasında kavga etmeye başladı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokağı araç trafiğine kapatan polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekti. Takviye ekiplerin gelmesiyle kavga son bulurken, yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı.