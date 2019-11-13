Son Dakika Haberleri: Taşlı, sopalı ve silahlı kavgayı jandarma havaya ateş açarak ayırdı
Son Dakika 3. Sayfa Taşlı, sopalı ve silahlı kavgayı jandarma havaya ateş açarak ayırdı - Son Dakika

Taşlı, sopalı ve silahlı kavgayı jandarma havaya ateş açarak ayırdı

6 saat önce

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde mahalle muhtarı ile meclis üyesinin aileleri arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı.

Taşlı, sopalı ve silahlı kavgayı jandarma havaya ateş açarak ayırdı, System.String[]

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde mahalle muhtarı ile meclis üyesinin aileleri arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. 1 kişinin yaralandığı olaya ait görüntüler ortaya çıkarken jandarma kavgayı havaya ateş açarak ayırdı.


Olay, dün Karapürçek ilçesi Teketaban Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Teketeban Mahallesi Muhtarı Dursun Çetin ile meclis üyesi Z.Y.'nin aileleri arasında muhtarlık seçimi nedeniyle yaşanan husumet büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Jandarma ve polisin müdahale ederek güçlükle yatıştırdığı kavgada 1 kişi yaralanırken çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gerginliğin devam ettiği mahallede güvenlik güçleri önlem aldı.


Kavgaya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde çok sayıda kişinin otomobil ve kamyonetle olay yerine geldiği, kamyonetten atlayıp kasadaki sopaları alan şahısların koşarak olay yerine gittikleri görülüyor. Görüntünün devamında ise jandarmanın kavgayı önlemek için havaya ateş açtığı görülüyor. - SAKARYA

Karapürçek, Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:04 Kaynak: İHA
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