Son Dakika Haberleri: Taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı - ADIYAMAN
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Taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı - ADIYAMAN

1 dakika önce

Adıyaman'da, 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı - ADIYAMAN, System.String[]
Adıyaman'da, 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Eskisaray Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, Mert B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
112 acil servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:21 Kaynak: AA
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