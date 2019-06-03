Taşlıçay Belediyesi bin kişiye iftar yemeği verdi
1 saat önce
Ağrının Taşlıçay ilçe Belediyesi tarafından bugün yaklaşık bin kişiye yemek verildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:06 Kaynak: İHA
Ağrının Taşlıçay
ilçe Belediyesi tarafından bugün yaklaşık bin kişiye yemek verildi. Taşlıçay Belediyesi tarafından bugün verilen bin kişilik iftar programı ardından ilçe halkına ücretsiz semaver çayı dağıtıldı.
Belediye düğün salonunda verilen iftar yemeğine Ağrı Ak Parti milletvekili Ekrem Çelebi
, Merkez
ilçe başkanı Latif Birgül, Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin, Taşlıçay Belediye başkanı İsmet Taşdemir
ve çok sayıda ilçe halkı katıldı.
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