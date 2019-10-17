Son Dakika Haberleri: Taşlıçay Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatına destek
Son Dakika Güncel Taşlıçay Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatına destek

Taşlıçay Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatına destek

1 saat önce

Taşlıçay Belediye meclisinde bugün alınan kararla, Ülkemizin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik yaptığı barış pınarı harekatına destek verildi.

Taşlıçay Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatına destek, System.String[]

Taşlıçay Belediye meclisinde bugün alınan kararla, Ülkemizin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik yaptığı barış pınarı harekatına destek verildi.


Taşlıçay Belediyesi Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verme kararı aldı.


Taşlıçay Meclisi üyeleri, 2019 olağanüstü toplantısını yapmak üzere Belediye Meclis Salon'unda bir araya geldi.


Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, şanlı Türk ordusunun, bugün uluslararası şebekelerin bir oyununu bozmak amacıyla tarihe yeni bir başarı imzası attığını söyledi. Taşdemir, bu harekatla uluslararası şebekelerin oyununun bozulduğunu vurgulayarak, şanlı Türk ordusunun bu anlamlı, değerli ve örnek hareketini Taşlıçay Belediyesi Meclisi olarak bütün halk adına desteklediklerini belirtti. - AĞRI

Barış Pınarı Harekatı, Taşlıçay, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'nin kuzeyindeki Mehmetçik'in teröristleri vurduğu anlar ve yaşadığı sevinç kamerada
YPG'li terörist Mazlum Kobani: Şam rejimi ile yaptığımız anlaşmanın garantörü Rusya olacak YPG/PKK'lı teröristlerin saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı Milli Savunma Bakanlığı: Suriyeli kardeşlerimiz korkmayın, zulüm bitiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 11:49:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taşlıçay Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatına destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]