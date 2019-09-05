Taşlıçay Belediyesine dilek ve şikayet kutusu asıldı
3 saat önce
Taşlıçay Belediye başkanlığına seçilen, Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, Belediyenin kurumsal kimliği nedeniyle, dilek ve şikayetleri yakından takip edeceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:14 Kaynak: İHA
Taşlıçay Belediye başkanlığına seçilen, Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, Belediyenin kurumsal kimliği nedeniyle, dilek ve şikayetleri yakından takip edeceğini belirtti. Başkan Taşdemir, bu nedenle Belediyenin girişine dilek ve şikayet kutusu astırdı.
Dilek ve Şikayet kutusunun haftalık açılıp inceleneceğini belirten Taşdemir; "Seçim sürecinde verdiğimiz vaat ve sözler bizim için önemlidir. Belediyemizin sosyal anlayışını halkımıza sunmak zorundayız, Dilek ve şikayet konusunu çok önemsiyorum" dedi. - AĞRI
Rus yetkili açıkladı: Ankara ve Moskova arasında Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı Erdoğan ile görüştüler! Volkswagen'in yatırım için Türkiye'yi seçmesine kesin gözüyle bakılıyor Fatih Portakal, Yenikapı'da araçların sergilenmesini yeterli bulmadı Caddede koca bir alanı halıyla kapladı! Olay kadar nedeni de ilginç