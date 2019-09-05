Taşlıçay Belediyesine dilek ve şikayet kutusu asıldı

Taşlıçay Belediye başkanlığına seçilen, Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, Belediyenin kurumsal kimliği nedeniyle, dilek ve şikayetleri yakından takip edeceğini belirtti. Başkan Taşdemir, bu nedenle Belediyenin girişine dilek ve şikayet kutusu astırdı.



Dilek ve Şikayet kutusunun haftalık açılıp inceleneceğini belirten Taşdemir; "Seçim sürecinde verdiğimiz vaat ve sözler bizim için önemlidir. Belediyemizin sosyal anlayışını halkımıza sunmak zorundayız, Dilek ve şikayet konusunu çok önemsiyorum" dedi. - AĞRI