Taşlıçay'da eğitimciler gece gündüz demeden, kitap dağıttılar - Son Dakika

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz başkanlığında oluşturulan sosyal destek ekibi, gece gündüz demeden yaptıkları çalışmalar sonucunda 300 öğrenciye kitap desteği sağladılar.

Taşlıçay sosyal destek programı kapsamında ilçe öğretmenlerinden oluşturulan 5 ekip ile öğrencilere sosyal destek sağlandı.

AĞRI - Ağrı 'nın Taşlıçay ilçe öğretmenleri 19 köyde, Taşlıçay'ın 4 mahallesin de öğrencileri tek tek ziyaret ederek, soru bankası dağıttılar.

Taşlıçay 'da eğitimciler gece gündüz demeden, kitap dağıttılar

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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