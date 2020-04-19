Taşlıçay'da eğitimciler gece gündüz demeden, kitap dağıttılar - Son Dakika

Taşlıçay'da eğitimciler gece gündüz demeden, kitap dağıttılar
AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçe öğretmenleri 19 köyde, Taşlıçay'ın 4 mahallesin de öğrencileri tek tek ziyaret ederek, soru bankası dağıttılar.
Taşlıçay sosyal destek programı kapsamında ilçe öğretmenlerinden oluşturulan 5 ekip ile öğrencilere sosyal destek sağlandı.
Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz başkanlığında oluşturulan sosyal destek ekibi, gece gündüz demeden yaptıkları çalışmalar sonucunda 300 öğrenciye kitap desteği sağladılar.
Öğrencilerin aldıkları kitaplarla sevinç duyarken, ilçe Kaymakamı Murtaza Ersöz'e teşekkür ettiler.