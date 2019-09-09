Son Dakika Haberleri: Taşlıçay'da Kerbela şehitleri anıldı
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Taşlıçay'da Kerbela şehitleri anıldı

1 saat önce

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde Muharrem ayı ve Hz. Hüseyin'in Kerbela'da 72 yareni ile şehit edilişinin yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

Taşlıçay'da Kerbela şehitleri anıldı, System.String[]

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde Muharrem ayı ve Hz. Hüseyin'in Kerbela'da 72 yareni ile şehit edilişinin yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.


Sabahın erken saatlerinde ilçede ilahiler eşliğinde yapılan yürüyüş, Taşlıçay Ehl-i Beyt Camii'nde son buldu. Programa katılan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ve ilçe halkı, dualar ve ilahiler okuyarak matem gününü idrak ettiler. Programa katılan ilçe halkına yemek ve aşure ikram edildi. - AĞRI

Taşlıçay, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:11 Kaynak: İHA
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