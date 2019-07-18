Son Dakika Haberleri: Taşlıçay'da su depolarının elektrikleri kesildi
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Taşlıçay'da su depolarının elektrikleri kesildi

3 saat önce

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde elektrik borcu nedeniyle ilçeyi besleyen su depolarının elektrikleri kesildi.

Taşlıçay'da su depolarının elektrikleri kesildi, System.String[]
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde elektrik borcu nedeniyle ilçeyi besleyen su depolarının elektrikleri kesildi. Taşlıçay İlçe Belediyesinin daha önce astığı borç listesine göre 20 milyon TL borcunun olduğu açıklanmıştı.

Bugün sabah saatlerinde ilçeyi besleyen su depolarının elektriği borçlarının ödenmediğinden dolayı yetkililer tarafından kesildi.

Maddi sıkıntılar yaşayan ilçede bugün suların akmayacağı duyurusu yapıldı.

Konu ile ilgili bilgi veren Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, "Belediyemize ait su depolarının elektrikleri yetkililerce kesilmiştir. Konu ile ilgili yetkililerden bilgi aldım, ilçe belediyemizin 20 milyona yakın borcu var, bugün ilçemizin bazı bölgelerinde şu sorunu olabilir, en kısa sürede çözüm bulmaya çalışacağız" dedi. - AĞRI
Taşlıçay, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:16 Kaynak: İHA
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