Taşlıçay'da Yerli Malı Haftası kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taşlıçay'da Yerli Malı Haftası kutladı - Son Dakika

Taşlıçay'da Yerli Malı Haftası kutladı

6 saat önce

Ağrının Taşlıçay ilçesinde düzenlenen yerli malı haftasında öğrenciler eğlenerek kutlama yaptı.

Taşlıçay'da Yerli Malı Haftası kutladı, System.String[]

Ağrının Taşlıçay ilçesinde düzenlenen yerli malı haftasında öğrenciler eğlenerek kutlama yaptı.


Taşlıçay merkez okullarından, Balıkgöl ilk okulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında alışveriş yaparak evde hazırladıkları yiyecekleri, okula getirerek yerli malı haftasını kutladılar.


Programa, Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, İlçe Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Albayrak, İlçe Milli eğitim Müdürü Ahmet kaya ve Öğrenci velileri katıldı.


Balıkgöl İlkokul Müdürü Erdoğan Aydemir tarafından öğrencilere Yerli Malı Haftası'nın önemi anlatıldı. - AĞRI

Yerli Malı, Taşlıçay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:22 Kaynak: İHA
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