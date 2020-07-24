Taşlıçay Deresi ıslah çalışmasında fiziki olarak yüzde 65 gerçekleşme sağlandı - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ağrı'daki Taşlıçay Deresi ıslah çalışmasında, fiziki olarak yüzde 65 gerçekleşme sağlandığını belirtti.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, Ağrı'ya yaptığı yatırımlarla kentte mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini bildirdi.

Ağrı'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Ağrı il merkezinden geçen Taşlıçay deresinde yapılacak olan çalışmayla Ağrı'nın çehresini değiştirecek yeni sosyal yaşam alanları kazandıracaktır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak Ağrı'ya baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Ağrı ilimizin çehresini değiştirecek olan ve çalışmaları devam eden Taşlıçay Deresi ıslah çalışmasında bu güne kadar 1350 metre beton duvar imalatı, 600 metre kılavuz kanallı taban beton kaplama, 1000 metre ferforje imalatının tamamlandı. Taşlıçay Deresi ıslah çalışmasında fiziki olarak yüzde 65 gerçekleşme sağlandı. Çalışmaların 2020 yılında tamamlanması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Ağrı İl merkezinde bulunan Taşlıçay Deresi cazibe merkezi haline gelecektir."