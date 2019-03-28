Taşlıçay, "Düzceli Kadınlar İşsizliğe Mahkum Olamayacak"

DÜZCE(İHA) – MHP Genel Başkan Baş Danışmanı, Ankara Milletvekili Kadın Kolları Koordinatörü Nevin Taşlıçay, "MHP Belediyeciliği ile birlikte Düzce'nin kadınları işsizliğe mahkum olamayacak.

DÜZCE(İHA) – MHP Genel Başkan Baş Danışmanı, Ankara Milletvekili Kadın Kolları Koordinatörü Nevin Taşlıçay, "MHP Belediyeciliği ile birlikte Düzce'nin kadınları işsizliğe mahkum olamayacak. Evlerinden çıkamayan ve ekonomik sorunlarla boğuşan kadınlar olmayacak" dedi.



MHP Genel Başkan Baş Danışmanı, Ankara Milletvekili Kadın Kolları Koordinatörü Nevin Taşlıçay ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Alperen Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a destek vermek üzere Düzce'ye geldi. Konsopa Otel'de MHP İl Yönetimi ve Kadın Kolları üyeleri ile bir araya gelen Taşlıçay, MHP belediyeciliğinde Düzceli kadınların hak ettiği istihdam imkanlarına kavuşacağının belirterek "Kadın isterse başarır dedik ve görüyorum ki Düzceli kadınlarımız istiyor. Gelişen dünyada belediyecilik artık altyapı hizmetlerinin sunulması, asfaltlama yapılması gibi işlerle sınırlı değil. MHP olarak üretken belediyecilik anlayışını ülkemize kazandırdık. MHP Belediyeciliği ile birlikte Düzce'nin kadınları işsizliğe mahkum olamayacak. Evlerinden çıkamayan ve ekonomik sorunlarla boğuşan kadınlar olmayacak. Düzce'nin hanımları ekonomide ve sosyal yaşamda gelişimin öncüsü olacaklar. Bizimle birlikte Düzce'nin kadınları hak ettiği istihdam imkanlarına, sosyal projelere, müreffeh bir yaşam standardına kavuşacak" ifadelerinde bulundu.



Taşlıçay, Düzce Başkan adayı Erdoğan Bıyık'ın projelerinin Türkiye'ye emsal olabilecek nitelikte olduğunun altını çizerek "Erdoğan Bıyık Başkanım ciddi bir performans göstermiş. 3-4 yıllık emeğin ve birikimin sonucu sandığa yansıyacak. Kaliteli ve hızlı kamu hizmetine Düzceliler de kavuşacak. Kadınlar konusunda pozitif ayrımcılık gözetiyoruz. Erdoğan Bıyık'ın kadın akademisi, kadın emeği pazarı, evde iş projeleri tüm Türkiye'ye emsal olacak projeler. Bizlerde bundan gururla bahsedeceğiz. Allah bu emeği boşa çıkarmasın" şeklinde konuştu.



Erdoğan Bıyık ise desteklerinden dolayı Taşlıçay ve Alperen'e teşekkür etti. Partililer ve Milletvekilleri daha sonra Düzce'de esnafları gezerek vatandaştan oy istediler. - DÜZCE

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