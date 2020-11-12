Taşlıçay Kaymakamı Ersöz'den Ağrı Yurt Ay Der'e ziyaret - Son Dakika

Taşlıçay Kaymakamı Ersöz'den Ağrı Yurt Ay Der'e ziyaret

12.11.2020 09:45
Taşlıçay Kaymakamı Ersöz'den Ağrı Yurt Ay Der'e ziyaret, System.String[]

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik'i ziyaret etti.

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik'i ziyaret etti.

Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, dernek yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Dernek faaliyetler hakkında Başkan Çirik'ten bilgi alan Taşlıçay Kaymakamı Ersöz, konukseverliğinden dolayı Başkan Çirik ve dernek yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çirik," Türkiye genelinde koruma altında olan ve yurttan mezun olan çocuklara rol modelliği her kesimde taktir toplayan Taşlıçay Kaymakamı Sayın Murtaza Ersöz'ün derneğimizi ziyaretinden dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Kaymakamımız taraflı tarafsız herkes tarafından sevilen ve çalışmalarıyla takdir edilen bir yöneticidir. Her zaman yurttaki çocuklarımızın yanında olduğunu hissettiriyor. Çocuk evleri sitesine kütüphane kurması ve sürekli olarak çocuk evlerini ziyaret etmesi, orada kalan çocuklarımız için çok önemlidir. Kendisine her zaman yurtta kalan çocuklarımız ile ayrılan kardeşlerimizin yanında olduğundan dolayı da ayrıca teşekkür ederim" dedi. - AĞRI

Taşlıçay Kaymakamı Ersöz'den Ağrı Yurt Ay Der'e ziyaret
Taşlıçay Kaymakamı Ersöz'den Ağrı Yurt Ay Der'e ziyaret
Taşlıçay Kaymakamı Ersöz'den Ağrı Yurt Ay Der'e ziyaret

Taşlıçay, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taşlıçay Kaymakamı Ersöz'den Ağrı Yurt Ay Der'e ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu Türk-Rus ortak merkezinin detaylarını paylaştı: Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra değer kaybetmişti: Güne yükselişle başlayan dolar 7,87 seviyesinden işlem görüyor Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Sörloth için girişimlere başladı Türkmenistan Cumhurbaşkanı, kent meydanına köpeği için 6 metrelik heykel dikti İşitme engelli çocukları bulunan anne: Enkaz altında kalsalar hiçbir sesi duyamayacaklar Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek
Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı         
09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
İngiltere'de aşı sıralaması belirlendi! Yaş engeline takılan Kraliçe Elizabeth, ikinci öncelik grubunda İngiltere'de aşı sıralaması belirlendi! Yaş engeline takılan Kraliçe Elizabeth, ikinci öncelik grubunda         
09:36
Konya'daki süt banyosu skandalına imza atan çalışanlar tahliye edildi Konya'daki süt banyosu skandalına imza atan çalışanlar tahliye edildi         
09:28
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı         
08:49
Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor: Hangi ülkenin konsolosluğundaysan çık ortaya Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor: Hangi ülkenin konsolosluğundaysan çık ortaya         
07:36
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Muharrem İnce: CHP, Muharrem İnce: CHP, "Sen bizim Messi'mizsin" deyip beni aday gösterdi, şimdi futbolu bırak diyorlar         
23:10
Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI TİHA'nın 3. prototipi yolda Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI TİHA'nın 3. prototipi yolda         
22:31
Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı         
22:22
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı         
20:29
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 10:06:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taşlıçay Kaymakamı Ersöz'den Ağrı Yurt Ay Der'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei