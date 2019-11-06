Son Dakika Haberleri: Taşlıçay Kaymakamı Ersöz köyleri ziyaret etti
Son Dakika Güncel Taşlıçay Kaymakamı Ersöz köyleri ziyaret etti

Taşlıçay Kaymakamı Ersöz köyleri ziyaret etti

6 saat önce

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz Köy okullarını ziyaret ederek, Köylülerle sohbet etti.

Taşlıçay Kaymakamı Ersöz köyleri ziyaret etti, System.String[]

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz Köy okullarını ziyaret ederek, Köylülerle sohbet etti.


Taşlıçay Kaymakamı Ersöz, Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Düzmeydan Köyü, Yukarı Düzmeydan Köyü, Yeltepe Köyü ve Gümüşlü Mezra'sın da okul ziyaretlerinde bulunarak, öğrenciler ve öğretmenlerle buluştu.


Ersöz burada öğrencilerin ve öğretmenlerin sorunlarını dinledi. Kaymakam Murtaza Ersöz daha sonra köylülerle bir araya gelerek, sohbetler etti.


Ersöz, Köy ve köylülerin ihtiyaçlarını tespit edip en kısa sürede yerine getireceklerini belirtti. - AĞRI

Taşlıçay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:38 Kaynak: İHA
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