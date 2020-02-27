Taşlıçay Kaymakamı Ersöz şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taşlıçay Kaymakamı Ersöz şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Taşlıçay Kaymakamı Ersöz şehit ailelerini ziyaret etti

15 dakika önce

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Taşlıçay Kaymakamı Ersöz şehit ailelerini ziyaret etti, System.String[]

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.


İlçe protokolü ile ilçe merkezi ve köylerinde bulunan şehit ailelerini ziyaret eden Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek, onlarla bir süre sohbet etti. Ziyaretler de şehit ailelerinin herhangi bir isteklerinin olup olmadığını soran Kaymakam Ersöz, ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri, ziyaretinden ve yakın ilgisinden dolayı Kaymakam Ersöz'e teşekkür etti.


Öte yandan Kaymakam Ersöz, "Vatandaş Buluşmaları" kapsamında Geçitveren, Bayıraltı, İkiyamaç ve Balçiçek köylerini ziyaret etti. Köy sakinlerinin görüş, öneri ve ihtiyaçlarını dinleyen Kaymakam Ersöz, köy sakinlerinin taleplerini yerine getirme talimatı verdi. - AĞRI

Taşlıçay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:37 Kaynak: İHA
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