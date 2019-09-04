Taşlıçay Kaymakamı göreve başladı

Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin'in Patnos Kaymakamlığına atanmasının ardından yerine atanan, Murtaza Ersöz, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine gelerek göreve başladı.



Taşlıçay Kaymakamlığında göreve başlayan Murtaza Ersöz, göreve başlamasıyla ilçe halkı ve muhtarların ziyaretlerini kabul etti.



Ziyaretleri kabul eden Kaymakam Ersöz, daha sonra Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen okul güvenliği kapsamına yapılan toplantıya katıldı. - AĞRI