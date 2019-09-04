Son Dakika Haberleri: Taşlıçay Kaymakamı göreve başladı
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Taşlıçay Kaymakamı göreve başladı

3 saat önce

Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin'in Patnos Kaymakamlığına atanmasının ardından yerine atanan, Murtaza Ersöz, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine gelerek göreve başladı.

Taşlıçay Kaymakamı göreve başladı, System.String[]

Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin'in Patnos Kaymakamlığına atanmasının ardından yerine atanan, Murtaza Ersöz, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine gelerek göreve başladı.


Taşlıçay Kaymakamlığında göreve başlayan Murtaza Ersöz, göreve başlamasıyla ilçe halkı ve muhtarların ziyaretlerini kabul etti.


Ziyaretleri kabul eden Kaymakam Ersöz, daha sonra Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen okul güvenliği kapsamına yapılan toplantıya katıldı. - AĞRI

Enver ÖZDERİN, Taşlıçay, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:48 Kaynak: İHA
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