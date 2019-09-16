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Taşlıçaylı iş adamından öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı

1 saat önce

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde hayırsever iş adamı, 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Taşlıçaylı iş adamından öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı, System.String[]

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde hayırsever iş adamı, 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.


İş adamı Alpay Tahran tarafından Yassıkaya İlkokulu'na gönderilen kırtasiye malzemeleri ve okul çantaları Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir tarafından sınıflarda dağıtıldı. İlçenin takdirini kazanan işadamı Tahran'a yardımlarından dolayı teşekkür eden Kaymakam Ersöz, öğrencilere derslerine iyi çalışmalarını söyledi.


Malzeme dağıtımına, Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Nedim Onur Oğraş ve İlçe Emniyet Amiri Ayhan Topaç katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, malzeme dağıtımının ardından Taşlıçay İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Tekin, daha sonra ilçeden ayrıldı. - AĞRI

Taşlıçay, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:11 Kaynak: İHA
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