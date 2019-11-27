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Taşlıdere köyünde anne adaylarına eğitim

6 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Taşlıdere köyünde anne adaylarına eğitim verildi.

Taşlıdere köyünde anne adaylarına eğitim, System.String[]

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Taşlıdere köyünde anne adaylarına eğitim verildi.


Kozluk Toplum Sağlığı Merkezinde görevli ebe Satı Kürkçü anne sütünün önemi, ek gıdaya geçiş, aile planlaması ve güvenli annelik konularında bilgilendirdiği kadınlara kitap, broşür, zıbın ve bebek çantası hediye etti.

Taşlıdere ASM Aile Hekimi Dr. Abdullah Kavşut, Kozluk Toplum Sağlığı Merkezinin desteğiyle yürütülen eğitimin diğer köylerde de süreceğini söyledi.

Batman, Kozluk, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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