Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün kırmızı uyarı verdiği Bartın'da sabah itibariyle bağlayan sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar Bartın merkezde bulunan Arıt Köyü'ndeki dere suyunun her dakika yükseldiğini ifade ederken Bartın Valiliği ise vatandaşlara mümkün oldukça dere yataklarından uzak durulması, taşkın anında yüksek yerlere çıkılması ve tehlike arz eden yapılardan uzak durulması uyarılarında bulundu.

Kaynak: İHA

Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Taşma noktasına gelen dere evler için tehlike oluşturuyor - Son Dakika

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