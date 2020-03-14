Taşmak üzere olan Yavca göletine anında müdahale - Son Dakika
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Taşmak üzere olan Yavca göletine anında müdahale

6 saat önce

Toroslar Belediyesi, Mersin'de dün gün boyu etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonucu taşmak üzere olan Yavca Mahallesindeki gölete anında müdahale etti.

Taşmak üzere olan Yavca göletine anında müdahale, System.String[]

Toroslar Belediyesi, Mersin'de dün gün boyu etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonucu taşmak üzere olan Yavca Mahallesindeki gölete anında müdahale etti.


Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, afet ekibi, yağışlar nedeniyle taşmak üzere olan Yavca göleti için harekete geçti. Bölgeye anında ulaşan ekipler, gölete yakın iki evde yaşayanları güvenli yere yerleştirerek önlem aldı. Aynı zamanda bir ahır da boşaltılarak hayvanların telef olmaması için seferber olundu. Ekipler, paletli ekskavatör aracılığıyla göletin taşmaması için tedbir aldı.


Ekipler, aynı anda Arslanköy Mahallesinde de taşan derelere müdahale ederek olası tehlikelere karşı önlem aldı.


Mahalle sakinleri, vatandaşların her anında yanında olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve ekibine teşekkür ederek, memnuniyetlerini ifade ettiler.


Doğal afet durumlarına karşı her an teyakkuzda olduklarını belirten Başkan Yılmaz, "Oluşturduğumuz afet ekibimiz ile olası yaşanabilecek felaketlere karşı hazırlıklıyız. Yavca Mahallemizde aşırı yağışlar ile dolan gölete ekiplerimiz anında müdahale etti ve böylece hiç bir vatandaşımız mağdur olmadı. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Bu durumu atlatana kadar teyakkuz halinde olacağız" dedi. - MERSİN

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:26 Kaynak: İHA
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