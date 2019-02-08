Son Dakika Haberleri: Tasman Buzulu'ndan Dev Buz Parçaları Koptu

Tasman Buzulu'ndan Dev Buz Parçaları Koptu

18 dakika önce

Yeni Zelanda'daki Tasman Buzulu'ndan devasa buz parçalarının koptuğu bildirildi.

Tasman Buzulu'ndan Dev Buz Parçaları Koptu, System.String[]
Yeni Zelanda'daki Tasman Buzulu'ndan devasa buz parçalarının koptuğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Aoraki/Cook Dağı Ulusal Parkı'nda, Tasman Buzulu'ndan kopan dev buz parçaları, buzulun altında 1970'lerde erime sonucu oluşmaya başlayan gölün neredeyse dörtte birini doldurdu.

Bölgede kılavuzluk yapan Charlie Hobbs, Radio New Zealand'a yaptığı açıklamada, gölün çevresinde gökdelen büyüklüğünde buz parçalarının dolaştığını söyledi.

Yeni Zelandalı buzul bilimci Heather Purdie, Tasman Buzulu'nun son birkaç yıldır küresel ısınmaya bağlı olarak küçüldüğünü ifade etti.

Bu yılın başlarında yapılan bir araştırma, Güney yarımkürede Antarktika kıtasında buzul erime oranının, 16 yıllık sürede yıllık ortalama yüzde 280 arttığını ortaya koymuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:20 Kaynak: AA

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