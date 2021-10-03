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Son Dakika | TASMASIZ DOLAŞTIRILAN PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

Son Dakika | TASMASIZ DOLAŞTIRILAN PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ

03.10.2021 14:54

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'da yaşayan Berrak İpek Tatbul'un (28) Amerikan Cocker cinsi 'Kuzu' adındaki köpeği, tasmasız dolaştırılan pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonrası öldü.

ANTALYA'da yaşayan Berrak İpek Tatbul'un (28) Amerikan Cocker cinsi 'Kuzu' adındaki köpeği, tasmasız dolaştırılan pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonrası öldü. 8 yıldır birlikte yaşadığı köpeğini kaybeden Tatbul, pitbull cinsi köpeği tasmasız sokakta gezdiren S.T. adlı kadından şikayetçi oldu.

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan Berrak İpek Tatbul, 2 aylıkken sahiplendiği 'Kuzu' adını verdiği köpeğini 1 Ekim Cuma günü saat 00.30 sıralarında Fener Caddesi üzerindeki parka çıkardı. Tatbul'un köpeğine, S.T. isimli kadının tasmasız dolaştırdığı pitbull cinsi köpek saldırdı. Karnından ağır yaralanan köpek, hayvan hastanesindeki müdahaleye rağmen kan kaybından öldü. Tatbul, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne, pitbull sahibi S.T. isimli kadından şikayetçi oldu.

AYNI PİTBULL BENZER OLAYLAR

8 yıldır birlikte yaşadığı köpeğini kaybeden Berrak İpek Tatbul, saldırıya uğrayan köpeğinin kanlar içinde kaldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak olayı anlattı. Köpeğin ölümüne neden olan pitbullun, benzer saldırılar yaptığı ortaya çıktı.

'MAAŞIMLA ALDIĞIM EN GÜZEL ŞEY SENİN MAMANDI'

Sosyal medya hesabından köpeğinin ölüm haberini duyuran Tatbul, şu ifadeleri kullandı:

'Sana nasıl veda edilir bilmiyorum. Açıkçası sensiz nasıl uyunur, sensiz nasıl uyanılır ve nasıl yaşanır bilmiyorum. Maaşımla aldığım en güzel şey senin mamandı. Kendimi en çok aşılarını zamanında yaptırabildiğimde sevdim. Anahtar sesimi duyduğunda kapıda nefes nefese sesini duyardım ve kendimi sevilebilir hissederdim. 8 yıl boyunca benim ailem oldun. Açıkçası sensiz ne yapacağımı bilmiyorum ve hala burada aynı evdeymişiz gibi geliyor ve yokluğuna değil alışmak, kabullenmek için ne yapılır bilmiyorum. O gün 5 dakika geç evden çıksaydık seni kaybetmeyecektim. Bu fikri aklımdan çıkarıp kendimle barışabileceğimi düşünmüyorum. Elin hep elimde. Artık yoksun, belli ki ben de bir süre olamayacağım. Sen bana benim sana olduğumdan daha güzel bir aileydin. Beni bırakma diye ağladığım ilk varlık oldun. Beni bıraktın ama neden bırakmışsın gibi hissetmiyorum bilmiyorum. Seni hiç bırakmayacağım. İzninle bir süre kendimi bırakıyorum."

Son Dakika | TASMASIZ DOLAŞTIRILAN PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ
Son Dakika | TASMASIZ DOLAŞTIRILAN PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ
Son Dakika | TASMASIZ DOLAŞTIRILAN PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ
Son Dakika | TASMASIZ DOLAŞTIRILAN PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ
Son Dakika | TASMASIZ DOLAŞTIRILAN PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ
Son Dakika | TASMASIZ DOLAŞTIRILAN PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ
Son Dakika | TASMASIZ DOLAŞTIRILAN PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ

Muratpaşa, Antalya, Köpek, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | TASMASIZ DOLAŞTIRILAN PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | TASMASIZ DOLAŞTIRILAN PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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