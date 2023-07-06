Tasmasız ve ağızlıksız Doberman cinsi köpek parkta aileye dehşeti yaşattı

Dobermanın saldırdığı eşi ve köpeğini kurtarmak isteyen adam hastanelik oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşi ve köpeğine Doberman cinsi köpeğin saldırısını engellemek isteyen adam, aynı köpeğin saldırısı sonucu yaralandı. Hastanede tedavisi yapılan vatandaş, köpeğin parkta sürekli korku saçtığını, defalarca uyarmalarına rağmen uyarılanının hiç dikkate alınmadığını söyledi.

Olay Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Meltem Bedir, Labrador cinsi köpeğini tasmalı bir şekilde yanına alarak evinin önünde bulunan Harun Reşit Parkına gezdirmeye çıktı. Parka girdikleri sırada, parkta 13-14 yaşlarında olduğu iddia edilen kızın yanında bulunan tasmasız ve ağızlıksız Doberman cinsi köpek, Labrador cinsi köpeğe ve sahibine saldırdı. Bu sırada eviyle park arasındaki yolda bekleyen Meltem Bedir'in eşi Ceyhun Bedir eşini ve köpeğini korumak amacıyla araya girdi. Doberman cinsi köpek, Labrador cinsi köpeği kulağı ve boynu başta olmak üzere birçok yerinden yaralarken, Ceyhun Bedir'i de kolundan ısırdı.

Olayın ardından adrese polis ekipleri sevk edilirken, Ceyhun Bedir, kardeşinin aracıyla Manavgat Devlet Hastanesine, köpekleri ise bir başka araçla veterinere götürüldü. Olay yerine gelen polis ekibi, köpeği gezdiren genç kızı polis merkezine götürdü.

Hastanede tedavisi yapıldı

Kardeşi tarafından Manavgat Devlet Hastanesine götürülen Ceyhun Bedir, tedavisinin tamamlanmasının ardından Manavgat Devlet Hastanesinden ayrıldı. Köpek hakkında gerek sahibini gerekse yetkilileri defalarca uyardıklarını belirten Ceyhun Bedir "Her zaman olduğu gibi eşin köpeğimizi alıp evimizin önünde bulunan parka gezdirmeye götürdü. Bu sırada, çocuk denilebilecek yaştaki kız çocuğunun yanında tasmasız ve ağızlıksız olarak bulunan Doberman köpeğimize ve eşine saldırdı. Bende onlara bir şey olmaması için araya girdim. Köpeğimizi birçok yerinden beni de kolumdan ısırdı. Köpeğimiz veterinerde bende hastanede tedavi gördüm. Bu olayın yaşanmasına neden olanların gerekli cezayı almalarını istiyorum. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.

"Korku saçıyor"

Olaya tanık olan bir vatandaş, Doberman cinsi köpeğin parkta sürekli olarak tasmasız gezdirildiğini, bu durumdan sadece kendilerinin değil parka gelen herkesin rahatsız olduğunu belirterek "Defalarca sahibi uyarılmasına, polise şikayet gitmesine rağmen bu olayın yaşanması beklendi. Köpek başıboş bir şekilde sahibinin elindeki köpeğe ve sahibine saldırdı. Eşi de onları korumak amacıyla araya girdi ve yaralandı. Hem köpek hem de sahibi yaralanmış durumda. Umarım bu konuda gereken yapılır" diye konuştu.