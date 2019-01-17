Son Dakika Haberleri: Taşocağı'nda Kum Silosunda Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Taşocağı'nda Kum Silosunda Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

2 saat önce

Kastamonu-Araç karayolu üzerinde bulunan Taşocağında kum silosunda mahsur kalan kedi, AFAD ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı.

Taşocağı'nda Kum Silosunda Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı, System.String[]
Kastamonu- Araç karayolu üzerinde bulunan Taşocağında kum silosunda mahsur kalan kedi, AFAD ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Araç karayolu üzerinde bulunan Taşocağında çalışan işçiler, kum silosunun içerisinde bir kedinin olduğunu fark etti. İhbar sonrası olay yerine Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, 7 metre yüksekliğindeki kum silosunun içerisine ip salarak indi ve mahsur kalan kediyi kurtardı. Kedi, kontrolleri yapılmak üzere Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi görevlilerine teslim edildi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:35 Kaynak: İHA

Kastamonu Araç, Kastamonu, 3. Sayfa
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