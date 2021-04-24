AFYONKARAHİSAR - Taşoluk beldesinin güreşçi kızları Avrupa Şampiyonası'ndan başarıyla dönmek istiyor

Taşoluk Belediyespor Kulübü, güreş turnuvalarındaki başarısını Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonluğu'nda taçlandırmak istiyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde 9 yıl önce kurulan kız güreş takımı, antrenörleri Yakup Yağcı öncülüğünde her yıl başarıdan başarıya koşuyor.

Yağcı, AA muhabirine, sporcularının Tekirdağ Çorlu'daki seçmelerde 4 birincilik ile 1 ikincilik elde ettiğini söyledi.

15 Yaş Altı Küçük Yıldız Kızlar kategorisinde de 41 il arasında birinci olmasıyla 4 sporcusunun milli takıma katılmaya hak kazandığını dile getiren Yağcı, şöyle konuştu:

"Şampiyon kızlarımızdan Fatma Yılmaz, Yağmur Karabacak ile Hava Konca önümüzdeki haftalarda milli takım kampına U-15 Avrupa Şampiyonasına katılacak. Eda Nur Ersoy da Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Bütün sporcularımız ayrıca, çeşitli tarihlerdeki güreş turnuvalarında ülkemizi temsil edecekler. İnşallah, imkanlarımız arttıkça kulübümüzden daha çok başarılı sporcular çıkacak. Özellikle de Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında güzel dereceler elde edeceğimize inanıyorum."

"Son turnuvada kulübümüze takım şampiyonluğu da getirdik"

Yağcı, son turnuvada elde ettikleri madalyalardan dolayı Afyonkarahisar'da şampiyonların "altın kızlar" olarak dillendirilmeye başladığını anlattı.

Sporcularının zorlu salgın döneminde bile turnuvalara disiplinli bir şekilde hazırlandığını anımsatan Yağcı, "Belde kulübü olmamıza rağmen güzel başarılara imza attık. Başarılarımız da artıkça sporcu sayımız da yükseliyor. Son turnuvada kulübümüze takım şampiyonluğu da getirdik." diye konuştu.

Büyük Yıldız Kızlar Şampiyonası'nda 43 kiloda altın madalya kazanan Eda Nur Ersoy da gurur verici duygular içerisinde olduğunu belirterek, 2019 yılında Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyı bu yıl birinciliğe taşımak istediğini vurguladı.

15 Yaş Altı Küçük Yıldız Kızlar Şampiyonası'nda 33 kiloda Fatma Yılmaz, 36 kiloda Yağmur Karabacak ile 39 kiloda Hava Konca da milli takıma seçildikleri için çok mutlu olduklarını Bulgaristan'da katılacakları Avrupa Şampiyonası başta olmak üzere katılacakları bütün turnuvalardaki altın madalyalara talip olduklarını dile getirdiler.