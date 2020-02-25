Taşönü katı atık tesisi yıl sonunda faaliyete başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taşönü katı atık tesisi yıl sonunda faaliyete başlayacak - Son Dakika

Taşönü katı atık tesisi yıl sonunda faaliyete başlayacak

6 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesindeki yapımı devam eden ve tamamlandığında Türkiye'de bir ilk olacak Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi yıl sonunda faaliyete başlayacak.

Taşönü katı atık tesisi yıl sonunda faaliyete başlayacak, System.String[]

Trabzon'un Araklı ilçesindeki yapımı devam eden ve tamamlandığında Türkiye'de bir ilk olacak Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi yıl sonunda faaliyete başlayacak.


Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (TRABRİKAB) Encümen üyeleri ile birlikte Araklı ilçesi Taşönü Mahallesi'nde yapımı devam eden Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Vali Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu, Türkiye'de bir ilk olan tesis hakkında ilgili firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Firma yetkilileri, tesis ile birlikte katı atıkların ayrıştırılıp ekonomiye kazandırılacağını, direkt ekonomiye kazandırılamayan atıkların ise gazlaştırılarak enerjiye dönüştürüleceğini ifade etti. Yetkililer ayrıca, tesisin kurulum aşamasının ardından Ağustos ayında deneme çalışmalarına başlanacağını, yıl sonunda ise faaliyete geçilmesinin planlandığını belirtti. - TRABZON

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Türkiye, Araklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:37 Kaynak: İHA
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