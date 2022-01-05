Taşova Belediye Başkanı Öztürk 2021 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, düzenlediği basın toplantısı ile belediyenin 2021 yılındaki çalışmalarını değerlendirdi.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm insanlık için 2022 yılının barış, huzur, esenlik içinde geçmesini diledi.

Başarılı ve verimli bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dünyada olduğu gibi biz de hem koronavirüs ile mücadelemizi sürdürdük, hem de vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret gösterdik. Geçtiğimiz 2021 yılında yapımına başladığımız yaklaşık olarak 40 milyon lirayı bulan yöresel halk pazarı, sanayi mahalle köprüsü, millet bahçesi, butik spor salonu ve iki adet semt sahasının yapım çalışmaları devam etmekte, bir aksilik olmaz ise 2022 yılında yapımlarını tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Son zamanlarda en çok gündemde olan sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezinin yapımını tamamladık ve o bölgede yaklaşık elli dönümlük alanda sokak hayvanlarını açık alanda beslemek ve o alanda hayatlarını devam ettirmeleri için çalışma başlattık."