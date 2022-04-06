Taşova Belediye Başkanı Öztürk AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Taşova Belediye Başkanı Öztürk AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 16:05
Taşova Belediye Başkanı Öztürk AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı.

Öztürk, yayımladığı mesajında, Anadolu Ajansının Türkiye'nin köklü, güvenilir ve öncü haber kuruluşu olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının ciddi ve güvenilir haberciliğin adresi olarak varlığını geliştirerek bugünkü etkili seviyesine ulaştığını ifade eden Öztürk, Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, çalışanlarına başarılar diledi.

YORUMLAR
500
Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok! Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok! TBMM Genel Kurulu TBMM Genel Kurulu

İsmail Bayram, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşova Belediye Başkanı Öztürk AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:25 Nisa bebeğin hastalanmasında bakıcı ihmali var mı? O bakıcı konuştu: Biberonla besledim, bıraktığımda iyiydi
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 16:14:56. #1.12#
SON DAKİKA: Taşova Belediye Başkanı Öztürk AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement