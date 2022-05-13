Taşova Belediye Başkanı Öztürk, köprü inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Yeşilırmak Nehri üzerinde yapımı devam eden köprü inşaatında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Öztürk, gazetecilere, 2000 yılında inşa edilen köprünün yıkılarak yenisinin yapıldığını söyledi.

Yeni yapılan köprünün 105 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğinde olacağını anlatan Öztürk, "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 18 milyon lira bedelle 2021 yılı Eylül ayında ihalesi yapılan köprünün inşası tamamlanmak üzere. Çevre düzenlemesi, asfaltlama ve korkulukları tamamlanarak bu ay içerisinde tamamlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağı törenle hizmete açılacak." ifadelerini kullandı.

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