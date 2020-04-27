Taşova Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam edildiğini söyledi.



Öztürk, koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirleri almayı sürdürdüklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Öztürk, "Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında halkımızın sağlığının korunması için ilçemizde vatandaşlarımızın sıklıkla kullandıkları çocuk oyun alanları, çöp konteynerleri, araç ve yaya köprüleri gibi alanlarda dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarımıza devam ediyoruz.Tüm ülke olarak bu zor günleri hep birlikte atlatacağız ve yine eskisi gibi mutlu günlere kavuşacağız." diye konuştu.