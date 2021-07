Taşova'nın ilk tenis kortu açıldı - Son Dakika

- Taşova'nın ilk tenis kortu açıldı

Taşova Belediyesi Tenis Kortu düzenlenen törenle hizmete sunuldu

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde Taşova Belediyesi'nin yaptığı tenis kortu düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Yeni Mahalle'de bulunan tesiste yaptığı konuşmada, tenis kortunun açılmasıyla ilçede farklı bir spor dalının yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Gençler bizim için önemli ve değerli. Bizler de belediye olarak göreve geldiğimiz günlerden itibaren sportif faaliyetlere mümkün olduğunca altyapısıyla ilgili destek olmaya çalışıyoruz. Son dönemlerde okullarımızın bahçelerine çok amaçlı 6 tane spor sahası yaptığımız gibi 6-7 ay öncede yine çok amaçlı olmakla beraber tenis kortu sahası yaptık. Spor Toto'nun desteğiyle beraber. Açılışını çocuklarımızla beraber yeni gerçekleştiriyoruz. Kursun açılmasına katkısı olan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne, Gençlik Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkür ederken, bu sahanın buraya kazandırılmasında yine katkısı olan Spor Toto'ya ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Futbol, voleybol, basketbolun her yerde oynanabileceğini söyleyen Başkan Öztürk, "Ama buranın farkı tenis kortu gibi bir sportif etkinliğe uygun olması. Çünkü biz de dahil olmak üzere tenis kortu ile ilgili çok bildiğimiz bir şey yok. Bu imkan da yok ilçemizde. İlk defa Taşova'da bu anlamda hem saha olarak hem de ilk defa ilgili kurumlarla işbirliği ile beraber bir tenis kortu sporu ile ilgili kurs açmış olduk. Futbolu her zaman her yerde oynuyoruz. Ama özelliği bu zaten farklı olması, ilk olması Taşova'da" diye konuştu.

Tenis kortu açılışı sırasında kortun karşı tarafında bulunan bir binadan vatandaşın biri torunları için Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ten tenis topu istedi. Başkan Öztürk, vatandaşı kırmayarak torunlarına tenis topu hediye etti. Çocukları tenis kortunda oynaması için davet etti.

Tenis kortunun açılış törenine Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Gençlik Spor İlçe Müdürü Abdülkadir Saraç, AK Parti İlçe Başkanı Tekin Sobacı ile vatandaşlar katıldı.