Taşova Belediyesi Yöresel Halk Pazarı'nın temeli törenle atıldı - Son Dakika

Taşova Belediyesi tarafından yapılacak Yöresel Halk Pazarı yeri törenle atıldı.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Yeşilırmak Mahallesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, uzun yıllardır Taşova'da pazar yeri ile ilgili bir talep olduğunu söyledi.

Taşova'nın tarım anlamında ciddi manada farklı ürünlerin üretildiği ve yerelde üretilen bu ürünlerin yine yerel pazarlarda tüketildiği nadir ilçelerden biri olduğunu belirten Öztürk, "Pazar yeri vatandaşlarımızın kendi ürettiği ürünleri pazarladığı yer olması hasebiyle hem köylümüz ve çiftçimiz açısından hem de bu hizmeti kavuşmak isteyen vatandaşlarımız için buluşma noktasıdır. Pazar yeri inşaatımız yılbaşına kadar tamamlanarak pazarcılarımızın, köylülerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Pazar yerimiz 3 bin 500 metrekaredir. Buranın ihalesi iki etapta yapıldı. İlk önce temel kısmı daha sonra üst çelik konstrüksiyon kısmı olup maliyeti ise toplam 4 milyon liradır." dedi.

Duanın ardından pazar yerinin temeli atıldı.

Törene AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Mustafa Levent Karahocagil, Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan, AK Parti İl Başkanı Akif Kesmekaya ile davetliler katıldı.