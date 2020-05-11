Taşova Belediyesinden fırın denetimi - Son Dakika

Taşova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla fırın, pastane ve marketlerde denetimler yaptı.

Zabıta amiri Ünal Hancı, denetimlerde, ürünlerin gramajlarıyla, son kullanma tarihlerinin incelendiğini söyledi.

Ekiplerin ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini arttırdığını ifade eden Hancı, "İmalathane ve satış yerlerinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve halkın sağlığını ilgilendiren hususlarda denetimler yaptık. Fırınlar, pastaneler ve marketleri kontrol ettik." dedi.

Denetimlerde, kurallara riayet etmeyen iş yeri sahiplerine, gerekli uyarıların yapıldığını belirten Hancı, "Ramazan ayı süresince, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için denetimlere devam edeceğiz." diye konuştu.