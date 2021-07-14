Taşova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Taşova ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu, uçurtma şenliği ve şiir okuma yarışması düzenlendi.

Atatürk Bulvarı'nda başlayıp ilçe stadyumunda sona eren bisiklet turu sonrası çocukların ve halkın katılımıyla uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Ortaokulu'nda şiir okuma yarışması yapıldı.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk, gazetecilere, gelecek nesillere 15 Temmuz gecesini unutturmamak için etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Bugün çocuklarımız ile etkinlikte beraberiz. Belki çocuklarımız darbenin ne demek olduğunu bilmezler. Eğitim çocuk yaşta başlar ve bugünün çocukları yarının büyükleri olması hasebiyle gelecekte mutlaka katkısı olacaktır. O gece darbeye karşı koyarken şehit olanları rahmet ve minnetle anıyor, 'yaşasın demokrasi' diyoruz." ifadelerini kullandı.