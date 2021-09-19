Taşova'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Çelenk sunulması

İstiklal Marşı

Konuşma yapılması

Vefat eden Kıbrıs Gazisi eşinin madalya ve kalpağını takan kadından görüntü

Vefat eden Kıbrıs Gazisi eşinin madalya ve kalpağını takan vatandaşla röportaj AMASYA - Taşova ilçesi Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende kaymakamlık çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gaziler adına konuşan Kıbrıs Gazisi Mithat Caba, Gaziler Günü'nü kutlayarak, "Bugün Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında emeği geçen gazilerimizin anılması yanında Güney Kore ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varoluş mücadelesinde yürütülen iç güvenlik harekatı esnasında gazi olan vatan evlatlarının onurlandırıldığı ve unutulmadıklarının, dünyaya haykırıldığı gündür." diye konuştu.