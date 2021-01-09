Taşova'da 2020 yılında 132 çift evlendi - Son Dakika

Taşova'da 2020 yılında 132 çift evlendi

09.01.2021 10:31
Taşova'da 2020 yılında 132 çift evlendi, System.String[]

Amasya'nın Taşova ilçesinde geçen yıl evlenen çift sayısı 132, boşanan çift sayısı ise 42 oldu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde geçen yıl evlenen çift sayısı 132, boşanan çift sayısı ise 42 oldu.

Taşova İlçe Nüfus Müdür Vekili Ahmet Yılmaz, 2020 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı.

Yılmaz, 2019 yılına göre 2020 yılında gerçekleşen evliliklerde düşüşle beraber boşanmalarda da azalma olduğunu söyledi.

İlçedeki doğum ve ölüm oranları hakkında da bilgi veren Yılmaz, "2020 yılında doğum sayısı 199, ölen kişi sayısı ise 90 oldu. Geçen yıl evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı 2019 yılına göre geriledi. 2019 yılında 136 çift dünya evine girerken, 2020 yılında bu rakam 132 olarak gerçekleşti. 2019 yılında 47, 2020 yılında ise 42 çift boşandı." diye konuştu.

Yılmaz, geçen yıl 3 bin 440 kişinin yeni kimlik kartı aldığını, 445 kişiye nüfus kayıt örneği, 271 kişiye yerleşim yeri belgesi verdiklerini, 1815 kişinin de adres beyanında bulunduğunu sözlerine ekledi.

Hisarcık, Taşova, Amasya, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşova'da 2020 yılında 132 çift evlendi - Son Dakika


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